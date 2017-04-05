繼胖達人案後 小S徐熙娣再赴北檢出庭應訊

小S又現身北檢應訊。（圖／中時資料照片）

藝人小S徐熙娣繼胖達人案後，日前再因女兒的補習班家教糾紛，連累她再上法庭應訊。

小S女兒的家教老師，因遭原任職的補習班控告在外私接家教工作，涉嫌背信。台北地檢署為查明老師有無背信嫌疑，日前曾以證人身分傳喚小S及婆婆黃秀真作證。據了解，小S證稱，發現老師會送女兒禮物，覺得這樣不好就停掉了，檢方認為老師背信罪嫌不足，將老師不起訴。

本案是小S繼胖達人案後，第二次赴北檢出庭應訊。

檢方調查，小S女兒原本是在北市大安區某補習班上課，後來因故停止，改由補習班指派家教到家中上課，後來因家教與補習班發生糾紛，補習班因此對家教提告背信。

補習班控稱，補習班只是指派女家教與小S聯繫，但女家教卻私自接下小S女兒的家教工作，還謊稱小S已拒絕該補習班指派家教；2014年12月，女家教離職前，還向其他7名學生家長鼓吹不要再讓兒女到補習班上課，改由她另找地方替學生補習，但女家教則否認此事。

北檢日前傳喚小S與婆婆作證，小S證稱，女兒離開補習班後，都是婆婆在處理，只記得女家教透過婆婆說很喜歡她，想幫忙陪她女兒，她沒特別跟女家教洽談教什麼科目，印象中女家教只是陪女兒做勞作、串珠珠，後來發現女家教會送女兒禮物，她覺得不好才停掉。

小S婆婆證稱，孫女離開補習班時，沒跟補習班說要請家教，是女家教說是小S粉絲，可幫忙陪小孩，後來她發現女家教都只是陪小孩玩，沒教小孩唸書，還用玩具討好小孩，就不請了。

檢方認為，女家教確有到小S家，但僅是陪小孩作勞作及玩耍，沒教導課業，與小S女兒在補習班上課的內容無關，女家教僅算是在外兼職，未造成補習班的損害；另其他學生家長也證稱女家教未向其遊說，認定女家教不構成背信，將女家教不起訴。

(中時)