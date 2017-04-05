「自己遲到卻罵航空公司!」 地勤人員吐奧客不知的真心話

地勤人員常要處理第一線旅客問題，工作相當繁忙。此為示意圖，與本新聞所提人物無關。(中時資料照，范揚光攝)

作為機場第一線服務的地勤人員，平日工作之忙碌可以想像；過去更常有新聞報導，當班機因各種因素發生延誤狀況時，地勤人員就成為一些不理智乘客的出氣包，讓其相當無奈。近來香港電視頻道《ViuTV》的節目「晚吹－又要威又要戴頭盔」，就邀請許多地勤人員，來分享外界對其工作上的誤解與趣聞，其中更不乏許多旅客的荒謬要求。

香港節目《晚吹－又要威又要戴頭盔》，近來找來機場地勤人員，來分享有關工作上的大小事，旅遊網站《Gotrip》將訪談內容進行整理，有趣之餘，也讓人對地勤工作多一層了解。

1、我們的部門負責最「地獄」的事！

一名地勤抱怨，因為制服相同的關係，許多乘客見到他們就以為也是空服員，但很多人都不了解地勤真正的工作，每當問起，就會回說，「不就是驗票的那個嗎？」事實上，地勤工作的地點很多，主要分成離境和入境，要處理辦理登機手續和接機、協助乘客轉機；有時更要面對乘客的謾罵與投訴。

2、地勤人員不是什麼都知道！

負責入境的地勤人員指出，常有旅客把其當作「詢問處」，從匯率到境外是否下雪等千奇百怪的事都會問，若不知道還會被冷語，「你們竟然不知道？」

3、航班延誤時，地勤可幫你盡快登機？

當班機延誤時，許多乘客就會開始躁動不安，有人更會出現言語或肢體上的暴力，往往首當其衝的就是第一線的地勤人員。事實上，飛機能否起飛不是他們可以決定的，有地勤人員就說，「小姐，如果可以起飛，你認為我不想你離開嗎？」

4、旅客討便宜的荒謬行為

一名地勤人員表示，許多乘客為了免費升級艙等，理由千奇百怪，包括生日、新婚渡蜜月、家人過世等，甚至還有腳太長的理由，讓他心裡直呼，「你第一天腳長？你訂機票時不知道自己有多高嗎？」

5、旅客自己遲到卻罵航空公司

旅客遲到理由很多，像有人因巴士誤點導致無法登機，卻將所有責任推到航空公司，在櫃台大吵大鬧，許多地勤就表示，為何不自我反省，且只罵航空公司，卻完全不罵巴士公司，毫無道理。

6、要求賠償行李箱的原因很誇張

節目中的地勤人員表示，香港人大概是最難應付的旅客，稱有人曾因為自己的白色行李箱被「弄髒」就要求賠償，並強調自己是完美主義者，讓地勤相當無奈。另外，還有旅客的行李箱因重疊，被壓致少許凹陷，地勤幫她弄平後，仍表示不能接受，要求賠償；當地勤說可能是重力問題，恐無法得到合理賠償的理由時，對方則回，請開立這是關於重力問題的證明。

(中時電子報)