食安立委技術性神隱 李明賢：說好的食安第一呢？

李明賢批食安立委紛紛技術性神隱。圖左起劉建國、林淑芬、吳焜裕。（合成圖／本報資料照片）

國民黨文傳會副主委李明賢在臉書發文指，過去民進黨的食安立委怎麼全「技術性神隱」？並質疑他們這樣的行為，根本是要「技術性放水」，讓美豬進口！

對於「瘦肉精美豬」，衛福部長陳時中日前表示，只要食用安全，不反對解禁。引發國民黨立法院黨團召開記者會譴責。李明賢在臉書發文質疑，這一席話讓原本作為美豬最後防線的守衛者，變成經濟部帶錯風向，這是失職或準備放水。

李明賢也指出，本來口口聲聲說著「食安第一」的食安立委們，劉建國鬧出誹聞後消失、林淑芬門鈴壞掉，「食安專家」吳焜裕還在本會期被分發到外交國防委員會。當初說好的食安，淪為一句口號，通通技術性神隱。

(中時電子報)