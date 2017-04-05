視障者出頭天 2年賺人生第1桶金
先天罹患青光眼的曉明（化名），是家中獨子，從小受父母疼愛，發病後讓他曾一度放棄，經家人鼓勵，從放牛班拚到全校榜首，甚至擁有國立大學雙學位，原以為「畢業即失業」的他，透過市府「身心障礙就業圓夢方案」協助，短短2年賺取人生第1桶金。
「無法掌握老天安排好的命運，但為爭口氣，就是想念大學！」曉明說，他10歲時被診斷罹患遺傳性先天青光眼，家中陷入打擊，自己也叛逆，後來終於想通，高三時考取全校榜首—台科大，卻放棄機會，每天在重考補習班待16小時以上，如願上榜國立資訊工程及財經科系。
大學畢業後視力幾乎全盲的他，擔心「畢業即失業」，幸好透過市府「身心障礙者就業圓夢方案」，順利在科技公司就業，並聘請專家學者，提供視力協助員幫忙工作內容，讓他對業務漸漸上手，他也靠財經專業知識，規畫30％生活支出、40％儲蓄及30％投資理財，畢業2年賺進人生第1桶金，家中經濟也因此好轉。
市府推動身心障礙者就業圓夢方案，已有百位身心障礙者因「職務再設計」計畫受惠，包括提供就業輔具、手語翻譯員等，勞工處長黃錦源表示，鼓勵身障者就業，除就業上有專人提供個別化服務，更把申請職務再設計手續簡化，申請改善金額未達1萬元，得不召開審查會議，勞工處可逕行核定辦理。有需要的民眾或單位可至勞工處諮詢。
(中時)
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