新住民之子回越南外公家 生動故事獲獎

苗栗縣就讀小四的新住民之子吳翰威，利用假期與母親回到越南家鄉與外公相聚，回台後以文字、照片生動紀錄越南生活點滴，作品參賽贏得全國特優，今天獲縣府頒獎表揚。

苗栗縣三義鄉建中國小四年級學生吳翰威，參加國家教育研究院主辦105年度愛學網系列--拍照片說故事活動，以「回越南外公家」一文，獲四至六年級組全國特優獎項，今天在苗栗縣政府接受縣長徐耀昌公開表揚，被誇讚是「新住民之子的榮耀」。

吳翰威在假期中，與父母一同回到越南胡志明市外公家，親身體驗媽媽成長環境與生活情形，並學說越語，他在文中生動描繪在外公家逛夜市的樂趣，包括人力助跑拉動旋轉的旋轉木馬、用臉盆玩套圈圈，以及搭乘外公開的木船到田裡採甘蔗，「與別的船隻交會時的波浪搖盪，像坐大怒神一樣刺激」，內容貼近生活且吸睛。

吳翰威今天特別穿著西裝，由三義鄉長徐文達、校長呂晶晶陪同到縣府接受表揚，侃侃而談他對另一處家鄉深刻的體驗與感受。

呂晶晶表示，學校積極推廣閱讀教育，鼓勵孩子寫作記錄生活點滴，吳翰威就讀小一時就曾以「哎呀！我的媽」榮獲多元繪本親子共讀心得甄選二獎殊榮，這次再以文字、照片，呈現對越南外公家的生活記趣。

徐耀昌對於新住民之子優異的語文表現讚譽有加，鼓勵吳翰威保持愛閱讀、勤寫作的習慣，記錄台灣及越南美麗動人的故事。

徐耀昌也感謝學校老師用心教導，他指出，苗栗縣多年來重視語文及閱讀教育推廣，對於新住民子女教育積極推動更是不遺餘力，如今新住民第二代榮獲如此耀眼的獎項，讓全國看到苗栗縣優秀的教育成果。1060405

(中央社)