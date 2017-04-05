華視自製節目少 3個月僅1週達標
NCC今天說，華視今年1至3月自製節目未達70%，主要時段多播陸劇或韓劇，將再請華視總經理郭建宏到會說明。根據統計資料，華視今年1至3月共12週，僅1週達標。
國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行記者會表示，有關中華電視台本土自製節目播出比率討論案，上午華視節目部經理到會說明，因郭建宏人在國外沒來，NCC將續行審議，將再請郭建宏到會陳述。
NCC說，華視去年都有達標，但今年1至3月約在68%，主要時段多播出陸劇或韓劇，華視節目部經理說明董事會今年已通過新台幣3億元預算，將投資自製戲劇及節目。
根據NCC提供統計資料，華視今年1至3月共12週自製節目比例，僅1月22至28日達72.67%，其他11週都未達標，最低是63.96%，大多落在69.68%。
NCC表示，郭建宏今年初上任，NCC會給華視改善時間；上週臨時通知，郭建宏仍在出國期間，會再請郭建宏到會說明華視未來定位、如何執行營運計畫書及改善方式。
NCC說，將依法警告要求華視1個月內改善，如未改善，依廣播電視法可處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。修法新增主要時段播送自製戲劇節目要達同類型節目50%以上等規定是以半年為期，6月底將首次計算，一併提醒華視注意。1060405
(中央社)
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