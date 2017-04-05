會勘水里野溪及農路 林明溱：儘速改善
南投縣長林明溱今天到水里鄉，視察野溪整治及道路改善工程，考量居民進出、農產運輸安全，已責成縣府局處儘速發包改善。
縣長林明溱今天由縣府工務處長陳錫梧、縣議員陳淑惠等人陪同，前往水里鄉永興村視察野溪整治，並陸續到永豐村、郡坑村、上安村了解道路改善工程，考量民眾運送農作物及交通安全，已責成工務處儘快完成工程規劃及發包，維護用路人權益。
林明溱說，永興村水火同源下游野溪去年完成整治，但左岸臨路護岸高度不足，恐影響用路安全，面臨大雨更可能發生危害，確實有必要補強，會勘後同意施作，將由農業處發包，初估工程經費新台幣140萬元。
林明溱表示，永豐村永豐三路與永豐路225巷為居民主要進出道路，但路面年久失修破損，決議鋪設水泥混凝土路面；郡坑村農路為土石路，大雨後泥濘難行，須鋪設水泥混凝土路面及改善截水溝；上安村農路破損難行，人車通行不便，也應改善。
林明溱指出，全長235公尺的郡坑村農路坡度加上顛簸路面，下坡車輛即使踩煞車，仍無法完全停止，若遇雨天更危險，考量農民安全，迫切需要改善，將由工務處加速辦理，趕在雨季前完工。1060405
(中央社)
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