黨主席選舉刺激 國民黨高市黨代表領表爆量

我要評比

國民黨第20屆全國代表大會代表選舉，5日領表首日，高雄湧入145人領表。（國民黨高市黨部提供）

中國國民黨主席選舉激烈，也刺激基層黨代表選情，第20屆全國代表大會代表選舉，5日領表首日，高雄湧入145人領表；黨部透露，據私下了解，今年可能有200多人有意參選黨代表，比應選名額179人多出3、4成以上，比往年踴躍許多。

中國國民黨高雄市委員會5日至6日辦理第二十屆全國代表大會代表選舉領表作業，首日領表情況踴躍，共有145人領表。

高雄市黨部應選黨代表140名、黃國雄黨部18名、黃國山黨部21名，整個高雄第20屆黨代表共選179名；領表第一天，共計有高雄市117人、黃國雄黨部16人、黃國山黨部12人領表；預計明日。

黨部人員透露，據近期探詢，高雄約有200多人有意願參選黨代表，明天會繼續有人前往領表，等於比應選名額多出3、4成，而以往頂多1、2成左右，研判應與這次黨主席競爭激烈，刺激黨代表選舉有關。

高市黨部指出，6日下午4點為領表最後期限，領表後，參選者還要完成30名以上具有黨權的黨員連署，才能在17、18日辦理登記，待審核通過後成為正式候選人，與黨主席選舉同樣在5月20日投票。

高市黨部表示，高雄黨員人數約9萬多人，其中4萬7000多人有繳黨費，具投票選黨主席、黨代表權利。

(中時)