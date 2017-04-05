伊凡卡竟認自己與川普「狼狽為奸」 遭諷不識字

第一千金伊凡卡今天和川普一起出席活動。(圖/美聯社)

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)日前上節目接受採訪，面對外界批評她與夫婿被指是川普「同謀」時，她居然承認了自己的確是川普的「同謀」，儘管她也解釋自己是希望成為一股「好的力量」的同謀，但是仍挽回不了她錯誤使用了這個負面詞彙，來形容川普一家，更被許多人嘲諷伊凡卡的竟然「不識字」。而「同謀」一詞也在伊凡卡「錯誤」使用之後，字典的搜尋量大增，就連知名的韋氏字典也出面解釋，伊凡卡的確錯用了這個字。

伊凡卡日前接受了《CBS這個早晨》(CBS This Morning)的採訪，這也是她成為正式的白宮職員後的第一個訪談，面對外界批評她和丈夫庫許納(Jared Kushner)是川普的「同謀」(Complicit)聲浪，她表示：「如果同謀是想要成為一股好的力量，來發揮正面的影響力，那我就是同謀」，也說「我不知道那些這樣批評我的人，如果身處我現在這個獨特又前所未見的處境，是不是也會做出跟我一樣的事」，接著又說「我不知道當同謀是什麼意思，但是我希望時間可以證明我做得很好，就像我知道我父親的政府會做得很成功一樣」。

川普、梅蘭妮亞、伊凡卡、庫許納競選期間在台上發言。(圖/美聯社)

伊凡卡夫妻之所以被批與川普「狼狽為奸」，正是因為輿論認為身處權力核心的他們，並沒有為婦女墮胎的權利、同性戀權益以及氣候變化的環保議題發聲，而對此伊凡卡表示：「我會說別把保持沉默和沒有公開譴責混為一談」，她認為支持不一定要大聲說出來，有些事情是安靜地進行著。伊凡卡也說，「當我不同意於我的父親時，我會大聲說出來讓他知道。而當我同意他時，我也會盡全力支持他，希望成為他身邊正面的影響。而我也尊重他總是傾聽我的想法，這是他的經營企業的方式，也是他做總統的方式」。

伊凡卡和夫婿庫許納。(圖/美聯社)

然而無論伊凡卡怎麼說，她承認自己是「同謀」仍被大家嘲諷，不少人稱她「不識字」，連同謀應該怎麼用都不知道，而知名的韋氏字典(Merriam-Webster Dictionary)也在推特上表示，「自從伊凡卡跟CBS說『我不知道當同謀是什麼意思』後，同謀一詞的搜索量大增」，並附上了該字的解釋為「幫助犯罪或是以其他方式做錯的事情」。

(中時電子報)