中校調職軍事機密檔帶著走 判1年6個月

（18：56更新）莊姓中校在調職時，將原職務屬軍事機密資料，存於個人筆記型電腦及隨身硬碟內，帶往新任職基地，103年間莊男涉偷拍與兩任女友的性愛影片、散佈影片擷圖案，憲兵意外在他的電腦中查到這項機密資料。高等法院台中分院依違反《陸海軍刑法》判處徒刑1年6月，全案仍可上訴。

莊姓中校在101年10月到102年9月間先後擔任海軍陸戰隊作戰訓練科作參官、三軍聯訓基地旅級組中校裁判官，調離時將涉及軍事機密的資料，存在自己的筆記型電腦及硬碟內，一併帶到調任的屏東縣車城聯訓基地。

屏東縣憲兵隊調查莊姓中校涉及1宗妨害秘密案件，在103年5月間到他在車城聯訓基地的寢室及辦公室進行搜索，查扣筆記型電腦及硬碟，發現內有中共兩棲登陸載具性能判斷表及部務會報等資料。

莊姓中校指稱，因新業務可能會使用到舊職務資料，他才會便宜行事將資料帶離備用，但並未帶到新職營區外，且資料並非軍事機密，他沒有不法意圖。

台中高分院以軍事機密不容許擅自攜離，否則無法有效管控軍事機密，且經函請國防部鑑定，認定資料為「機密」級的軍事機密。莊姓中校是國軍校級軍官，擅自收集軍事機密供己使用，因考量並未用於非法行為，依違法《陸海軍刑法》判處1年6月。

莊男在103年間前後與兩女友交往時，涉及偷拍性愛影片，而且還威脅不得分手，否則將散布性愛影片，兩女子提告，莊男被依涉及妨害秘密等罪被判刑1年，憲兵隊調查此案時，意外查出他電腦內不僅有性愛影片，還有國防機密資料，另行分案調查。

(中時)