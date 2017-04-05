中校調職軍事機密檔帶著走 判1年6個月
（18：56更新）莊姓中校在調職時，將原職務屬軍事機密資料，存於個人筆記型電腦及隨身硬碟內，帶往新任職基地，103年間莊男涉偷拍與兩任女友的性愛影片、散佈影片擷圖案，憲兵意外在他的電腦中查到這項機密資料。高等法院台中分院依違反《陸海軍刑法》判處徒刑1年6月，全案仍可上訴。
莊姓中校在101年10月到102年9月間先後擔任海軍陸戰隊作戰訓練科作參官、三軍聯訓基地旅級組中校裁判官，調離時將涉及軍事機密的資料，存在自己的筆記型電腦及硬碟內，一併帶到調任的屏東縣車城聯訓基地。
屏東縣憲兵隊調查莊姓中校涉及1宗妨害秘密案件，在103年5月間到他在車城聯訓基地的寢室及辦公室進行搜索，查扣筆記型電腦及硬碟，發現內有中共兩棲登陸載具性能判斷表及部務會報等資料。
莊姓中校指稱，因新業務可能會使用到舊職務資料，他才會便宜行事將資料帶離備用，但並未帶到新職營區外，且資料並非軍事機密，他沒有不法意圖。
台中高分院以軍事機密不容許擅自攜離，否則無法有效管控軍事機密，且經函請國防部鑑定，認定資料為「機密」級的軍事機密。莊姓中校是國軍校級軍官，擅自收集軍事機密供己使用，因考量並未用於非法行為，依違法《陸海軍刑法》判處1年6月。
莊男在103年間前後與兩女友交往時，涉及偷拍性愛影片，而且還威脅不得分手，否則將散布性愛影片，兩女子提告，莊男被依涉及妨害秘密等罪被判刑1年，憲兵隊調查此案時，意外查出他電腦內不僅有性愛影片，還有國防機密資料，另行分案調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。