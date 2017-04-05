聽到「外省豬滾回去」老父問李艷秋：台灣人不都是外省人嗎？

資深媒體人李艷秋李艷秋在臉書回憶眷村的日子，其實離所謂的「高級外省人」很遠很遠。(資料照片 粘耿豪攝)

資深媒體人李艷秋在臉書的部份貼文。（擷自李艷秋臉書）

清明時節資深媒體人李艷秋悼祭老父，想起老兵父親初次聽聞「外省豬滾回去」的心情，她無限感慨地說：「父親生前，我沒有聽他喊過愛臺灣，但他在台灣的每一天，都用行動守護這裡」。而父親的疑惑詰問更猶言在耳：「台灣人不都是外省人嗎？」

李艷秋今（5）日在臉書說，每回去探望長眠在五指山國軍公墓的父親，總是百感交集。李艷秋提到，父親一份中階軍官的薪水，要養活七口之家，眷村日子過得相當刻苦，當自己在燒煤球煮飯的時候，竹籬笆外已經有瓦斯爐了，這樣的生活離所謂的「高級外省人」很遠很遠。

李艷秋記得父親第一次聽到「外省豬滾回去」的聲音時，問她：「台灣人不都是外省人嗎？」她聽出父親的不安、疑惑和憤怒，安慰父親這是政客刻意挑起的仇恨，還開玩笑説：「沒有這批外省豬，我們就是中華人民共和國台灣省，我就是紅衞兵了。」

李艷秋和她的父親沒有料到，政客挑起的族群仇恨，在這塊土地上像癌細胞般蔓延開來，被冠上外省第二代的稱呼，這個頭銜標示著她的政治不正確，明示她先天基因就不愛台灣。

李艷秋說：「父親生前，我沒有聽他喊過愛臺灣，但他在台灣的每一天，都用行動守護這𥚃，如果他在世，我想跟他説，你這個外省人，一點都沒有愧對這塊土地，你不需要無恥無良的政客來裁定你是哪裡人。」

李艷秋這個外省第二代說，「我以老兵之女為榮，以身為第二代為傲，我的身份認同，由我自己決定。」

(中時電子報)