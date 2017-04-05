「柱你幸福號」開進新竹社區 拉近黨員距離
國民黨主席參選人洪秀柱「柱你幸福號」巡迴宣講暨行動連署車，今首度開進新竹市武陵社區，一改過去傳統造勢模式，特別以包水餃、吃水餃活動，拉近與黨員的距離，同時也幫助弱勢的高麗菜農。
「柱你幸福號」巡迴宣講暨行動連署車，由社區召集人李石根發起，前新竹市長許明財、市議員蕭志潔、顏政德、吳青山、林耕仁、鄭正鈐、新竹市青工總會總會長徐瑞龍、武陵社區發展協會理事長李思民等人都到場；社區住戶也帶著歡喜的心境，重溫一起包水餃、共同分享的溫馨感覺。
眼看著滯銷的高麗菜與跌跌不休的菜價，洪秀柱競選辦公室「柱你幸福號」，利用幫忙高麗菜農、以包餃子方式，希望找回屬於國民黨對國家人民的責任感，更要凸顯「我們都是一家人」，現場連署者都可得到一只木製黨徽，當成許願卡寫下祝福與願望，讓來自基層的心聲都能被聽見。
「不走回頭路，改革要挺柱！」在車上宣講的洪辦發言人朱珍瑤以及林于翔都是7年級生，用新世代的語言強調，要建立「用壯育青」的人才健康循環，成為國民黨改變的動力，讓國民黨貼近民意、接地氣，不再走權貴與醬缸的回頭路。
朱珍瑤表示，挺柱是為了下一代的生活，為社會大環境而戰，國民黨必須成為有效監督、有戰力的在野黨，不再只是內鬥內行，國民黨要以理念，以及核心價值贏得支持，更重要的是為民服務的精神，先幫助別人，國民黨才有資格想2018、2020。
(中時)
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