出獄工作不順 男搶超商網咖玩樂

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台中市劉姓男子因出獄工作不順遂，4、5日持刀闖入超商搶走現金後逃逸，警方調閱監視器，今天中午逮捕劉男，而劉男的犯案所得全在按摩店、網咖玩樂揮霍殆盡。

台中市北屯區熱河路一間超商，5日凌晨3時遭1名頭戴黑色半罩式安全帽、白色口罩、穿拖鞋，手持西瓜刀男子進入超商內，喝令店員交出現金，店員由收銀機取出新台幣16000元後裝入塑膠袋內交給歹徒，歹徒得手後騎乘銀色重機逃逸。

警方調閱監視器發現，重機車主劉姓男子涉有重嫌，另清查周邊影像，發現他與4日凌晨西區超商搶案歹徒特徵相符，立刻啟動偵辦，動員警力埋伏。

今天中午12時，警方調閱監視器，發現劉男搭計程車外出，依據計程車司機指出，他載著劉男到台灣大道一間網咖消費，警方火速趕往網咖拘提劉男到案，劉男坦承犯下2件超商搶案。

劉男供稱，2年前出獄後，工作不順遂，才持刀進入超商，恐嚇店員強盜現金16000元後，作案所得於當日往按摩院及網咖作樂後，已揮霍殆盡。訊問後，警方依強盜罪嫌將劉男移送台中地檢察署偵辦。1060405

(中央社)