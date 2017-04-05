塵封26年 台灣自造60歲老燈塔可望重見天日
首座由國人自造的球子山燈塔，在塵封26年後，終於可以重見天日，轉型成為觀光勝地！於西元1956年設立的球子山燈塔，是台灣本島「唯一」的國人自造燈塔，而燈塔上可以360度環視基隆港全景，未來市政府與軍方、港務公司將合作，整修開放給遊客進入遊憩觀光。
球子山燈塔極富歷史意義，目前遍佈全台的燈塔當中，幾乎清一色是由日本所建造，我國目前僅有球子山燈塔及外島的烏坵燈塔為國人自行建造。61年前球子山燈塔設立完成後，佇立於基隆港西岸碼頭上方，由於當時基隆港內仍有暗礁，為了引導來往的船隻，球子山燈塔扮演領航者的角色，讓當時來往的商船可以安全無虞出入港口。
而在1991年間，基隆港內的暗礁由軍方爆破移除後，球子山燈塔的功能性大為下降，港務分公司將它暫停運轉，當地的營區也隨即封閉，不過由於當地風景宜人，加上當地居民對於燈塔有揮之不去的懷舊記憶，於是向有關單位陳情，希望有朝一日營區可以開放，同時修建步道讓遊客可以飽覽基隆港環港風光。
昨天立委蔡適應召集軍方及港務基隆分公司人員共同協商會勘，會中研議市府、軍方及港物分公司三方合作，由軍方釋出營區空間，港務公司修繕相關步道觀景台以及燈塔，而市府則配合規劃行銷港口岸際觀光，未來除了讓遊客可以登頂一覽基隆港環景全貌外，甚至不排除讓燈塔重新運作，港景加上明亮的燈塔，可以吸引更多遊客至基隆市觀光。
蔡適應表示，球子山燈塔代表著基隆市過往的歷史記憶，雖然燈塔目前沒有領航效用，但是可以轉型成為觀光景點，除了活化閒置土地外，重點是能夠將歷史延續下去，隨著烏坵燈塔整修完成後，目前將再度爭取經費整修球子山燈塔，會勘後將設立朝向開放給遊客進入休憩的目標，讓基隆市除了虎仔山以外，再多一處吸引國內外觀光客的據點。
(中時)
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