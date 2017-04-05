新湖國小溜冰隊 8度稱霸全國

新竹縣湖口鄉新湖國小近日參加第27屆會長盃全國溜冰錦標賽完成8連霸創舉。（陳育賢攝）

新竹縣湖口鄉新湖國小近日參加第27屆會長盃全國溜冰錦標賽，成績輝煌，再次榮獲國小組團體總冠軍，這是該校自2014年中正盃全國賽起，每年參加會長盃、總統盃、中正盃等3項全國賽事，至今已連續八度蟬聯國小組全國總冠軍，成績斐然！

縣府教育處指出，今年的會長盃全國溜冰錦標賽，共有來自全國15個縣市、1000餘位好手參加，新湖國小小將們能夠過關斬將拿下冠軍，實屬不易，而除新湖國小榮獲國小組團體總冠軍外，湖口鄉滑輪溜冰協會所屬金色光輪直排輪隊於本次競賽個人項目共計獲得11面金牌、12面銀牌、5面銅牌。

而由該協會所屬的得獎選手另還包括中正國小1年級王靖岑、山崎國小2年級胡辰睿分別獲得2面金牌，並榮獲國小1年級精英女子組、2年級精英男子組個人總冠軍。

新竹縣湖口鄉滑輪溜冰協會金色光輪直排輪隊，成軍僅9年，但戰績輝煌，直排輪隊表示，這都要感謝新湖國小的協助與支持，同時也特別要感謝縣長邱鏡淳與議會，歷年來持續支持協會參加全國各項比賽。

(中時)