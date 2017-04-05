父子爭吵 兒持刀搶超商15小時遭逮

太平警方今天逮獲涉嫌搶超商的嫌犯，帶回訊問。(林欣儀攝)

（18：09更新）台中市37歲、長期失業的林姓男子，疑因與父親吵架，4日晚間憤而離家，還找來陳姓表弟開車接送，持刀搶奪太平區一家超商，得手2千元，陳男事後主動向派出所報案，警方今天下午在林男住處逮獲他。

這起搶案發生在今天凌晨，一名歹徒手持長約20公分的刀子，獨自闖進太平區中興東路上的超商，恐嚇店員交出抽屜內金錢，該店員擔心人身安全受危害，依照指示拿出2千元交給對方，該歹徒得逞後即搭乘在店外等候的休旅車離去。

警方表示，事發後沒多久，該休旅車陳姓車主在家人陪同下向派出所報案。陳男指出，持刀行搶的是自己表哥，4日晚間主動打電話來要自己去接他，並表示要去超商買菸，原本不以為意，根本沒想到他是要去搶劫，後來發現他進入超商時間太久、下車查看，才知表哥竟是持刀行搶。

陳男說，待林男返回車上後，兩人為此吵了一架，隨後就將表哥趕下車，之後驅車返家並在父母陪同下報案。

林父則指出，兒子曾有吸毒前科，昨晚父子倆發生爭吵後，兒子憤而打包行李，之後獨自離家，沒想到他竟然會去搶超商。

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(中時)