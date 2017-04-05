劉以豪首赴陸拍戲 變成好奇寶寶

劉以豪（前排左1）新戲在蘇州開鏡。（伊林娛樂提供）

劉以豪（中）不拍戲時，就和同戲演員一起到超市購物，回住處煮菜。（伊林娛樂提供）

有段時間不見的伊林娛樂「暖男」劉以豪，原來是到大陸拍戲，今天（5日）透露目前正在蘇州演出網路劇《瑪麗蘇遇上杰克蘇》。第一次到大陸工作，團隊來自大陸各地，讓劉以豪覺得很有意思，處處感到新鮮，一到片場就變成好奇寶寶，見到每一個人都會問：「你哪裡來的啊！」

這齣都會時尚愛情偶像劇，總製片人曹先安，監製柳廣輝、導演陳友康，主要演員包括劉以豪、祁琪鐘、駿勝、李穎、李雨奚以及剛辦完海島婚禮的劉亮佐，和劉以豪共組「輕晨電」樂團的主唱隋玲、金鐘影后王琄也參與演出。

劉以豪表示，工作團隊感情很好，雖然來自不同的地方，很多人都是第一次見面，但因為住在一起，互動越來越多，感情也越來越好，大家有時候會約在陽臺讀劇本，一起聽音樂、彈吉他、唱歌；沒拍戲的時候，演員、經紀人都會一起到超市買食材、做菜，餐餐都有水果可吃，過的比在臺北健康。

更妙的是劉以豪與其它演員、工作人員都很注重健康，紛紛在附近的健身房辦了會員，一起運動，相處得和樂融融，如同一個大家庭，讓劉以豪覺得很像回到大學時代，與一群朋友生活的時光：「我真的覺得很開心。」

這次到大陸，劉以豪也有許多「震撼教育」，尤其是近年發展快速的大陸微信、支付寶，不論到哪消費都很方便快速，真的很厲害，幾乎沒有人在拿實體貨幣消費，所以當劉以豪等臺灣演員及陪同的經紀人上街，拿出人民幣付款時，都會店家嫌棄，覺得用紙幣很麻煩，所以劉以豪等臺灣演員及經紀人都是靠大陸的演員或工作人員先以支付寶或微信付帳，他們再拿人民幣還給對方，往往引來逗趣的調侃：「啊！怎麼又是紙幣啊！」

(旺報)