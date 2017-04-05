HBL乙級聯賽　決戰基隆

HBL高中籃球乙級聯賽決賽在基隆市體育館點燃戰火，男、女子組前八強學校，將在基隆爭取冠軍寶座。（曾百村翻攝）

HBL高中籃球乙級聯賽決賽今天上午在基隆市體育館點燃戰火，基隆市副市長林永發應邀到場，為首場賽事、基隆海事與善化高中的比賽擔任開球嘉賓，同時呼籲市民把握機會，踴躍到現場為小將們加油，同時也歡迎各縣市的選手們，好好體驗基隆的美景及美味小吃。

今年度HBL高中籃球乙級聯賽決賽，首度移師到基隆市舉行，從上午9時賽事正式起跑，首先由女子組的小港高中及國立陽明高中一較高下，男子組則由基隆海事及善化高中交手，同時由林永發擔任開球貴賓。

基隆市政府教育處表示，本次賽事為全國男、女組乙級前8強參賽隊伍爭取冠亞軍等決賽。高中男子組代表隊共有竹山高中、建國中學、基隆海事、善化高中、立仁高中、竹林高中、花蓮高工、彰化高中。高中女子組代表隊則有小港高中、國立陽明、壽山高中、輔仁中學、屏東高工、四維高中、能仁家商、臺南高商。

林永發表示，很開心高中籃球乙級聯賽決賽省度移師到基隆市舉辦，透露除了HAPPY TV的網路直播以外，緯來電視台也將針對其中3場賽事進行轉播，讓無法親自到場的觀眾，也能在螢幕前為選手們加油，但他私心希望市民能到場為基隆海事的小將加油，另外也邀請各縣市的選手及啦啦隊，趁此難得的機會欣賞基隆的美景、品嚐基隆的美味小吃。

(中時)