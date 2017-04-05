慢飛天使潛力無限 發揮愛心讓他們飛翔
7歲的欣欣重度聽障急需助聽器，由於負擔不起費用，在弘毓基金會協助下順利圓夢；另名7歲的佳佳患先天大腦疾病，阿嬤一肩扛起長期復健責任，5日在沙鹿兒福館與小朋友一起同歡；希望大使藝人宋逸民夫婦，呼籲民眾發揮愛心捐款做公益。
56歲孫阿嬤表示，佳佳在5個月時發展遲緩，求助醫生發現罹患先天大腦疾病，經過治療3歲才會走路，讀幼稚園中班戴上助聽器，開始牙牙學語會叫「嬤」，如今最大的希望是要讓佳佳走入人群，參加慢啼寶貝茄寶兒童劇團演出，佳佳也開心地親吻阿嬤，「愛不愛阿嬤？」只見佳佳頻頻點頭說「愛！」
「我想把老師說的話聽的更清楚！」重度聽障的欣欣，上小學後因助聽器老舊、聽不清楚出現學習障礙，無奈家庭經濟無法負擔，單賴政府補助不足夠，弘毓基金會在評估後二度擔起當欣欣雙耳的責任，資助孩子讓學習無障礙。
希望大使藝人宋逸民夫婦，今日現身兒福館與孩子同歡，宋逸民指出，去年參加兒童劇團演出與基金會結緣，看到這些孩子令自己非常感動，發現他們在玩遊戲時一點都不慢，代表潛能無限，希望大家一起幫助遲緩兒及弱勢家庭，用小額捐款助他們一臂之力！（弘毓基金會電話04-26365175；劃撥捐款帳號22542409，請指名「有你有希望」專案）
(中時)
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