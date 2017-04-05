回收水種櫻花 新北里長打造賞櫻祕境
受到暖冬影響，今年櫻花花期延後，新北市永和區民族里與中和區建和里內近來櫻花盛開，吸引不少民眾駐足賞花，成為都市賞花祕境，這2處櫻花林都是由里長設置水撲滿，回收雨水、洗菜水、冷氣水種植灌溉，省水環保又美麗，民眾不必大老遠跑去陽明山、奧萬大，走出家門就能賞櫻，一舉多得。
永和區民族里長邱秀蘭利用回收雨水種植60株櫻花，並打造「魚菜共生」系統，反覆利用水資源養魚兼種菜，民眾不必跑去陽明山、武嶺、奧萬大，就可捕捉八重櫻、吉野櫻、河津櫻倩影，種出的蔬菜也做為老人共餐食材，深受里民喜愛。
中和區建和里長江曉佩也利用回收雨水、冷氣水甚至洗菜水，在中和區連城路263巷栽植70株八重櫻，讓短短200公尺長的巷弄搖身變成櫻花巷，成為建和里入口意象，回收的水資源也用來打造可食地景，種植香草、蔬果供應老人共餐之用，節省不少水費開銷。
三芝區埔頭里長簡錦隆多年前帶領志工在八連溪休閒步道種植上百株吉野櫻及上千株杜鵑花、山茶花，為節省灌溉用水，去年起在八連溪畔2公里步道沿線鋪設水管及灌溉系統，利用虹吸方式汲取溪水澆灌，也方便農友取水灌溉農田，還節省不少電費。
(中時)
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