中西醫齊下控制腎絲球過濾率 糖尿病患展笑顏
50歲王姓男子罹患糖尿病近5年，長期服用西藥雖控制住血糖，但腎絲球過濾率卻逐漸退步，擔憂需要洗腎求診童綜合醫院，中醫科醫師陳建雄建議進行中藥調理，半年後已逐漸恢復正常值。
王姓男子罹患第二型糖尿病近5年，雖然規則服用藥物、定期運動並控制飲食，飯前、後血糖和糖化血色素也正常，但最近運動覺得體力不支，且出現失眠、腸道不適症狀，檢查竟發現腎絲球過濾率56 mL/min/1.73m2 (正常值是90-120 ml/min/1.73m2)，經半年中醫調理後，已回到80 mL/min/1.73m2，朝正常值持續前進。
陳建雄指出，一般糖尿病患者通常只注意到飯前、飯後血糖值及糖化血色素值，容易忽略腎絲球過濾率，若腎絲球過濾率降低，表示腎臟受損、腎功能逐漸衰退，極可能造成慢性腎病變。
陳建雄表示，依臨床經驗發現，糖尿病腎病變在接受現代醫學治療並配合中醫，對於前3期的腎病變療效較佳，很多患者治療後腎絲球過濾率顯著回升，當進入第4期腎病變時治療較困難，只能小幅度的回升腎功能，延緩腎臟退化的速度，或保留殘餘腎功能。
(中時)
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