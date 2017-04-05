警員林國楓病逝 同仁解囊相助百萬

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大甲警分局西岐派出所48歲警員林國楓，上月罹癌病逝，留下年邁老母親、妻子及一對在學子女，分局長廖國政帶頭發動募款籌得百餘萬元，遺孀鐘女士對於亡夫昔日同仁慷慨解囊心懷感激，5日前往警分局回贈感謝函。

(中時)