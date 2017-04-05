《RM》Gary閃婚！驚喜宣布：與心愛的人訂下百年合約

Gary今宣布閃婚。（圖／中時資料照）

Gary在IG宣布和圈外人結婚。（圖／取材自Gary IG）

Gary同步在微博發布結婚喜訊。（圖／取材自微博）

韓國嘻哈歌手Gary因參與《Running Man》人氣直線飆升，和宋智孝組成的「周一情侶」更受到大批粉絲喜愛，去年宣布從節目下車，讓觀眾相當不捨，沒想到，他今突宣布和圈外女友結婚，震驚一票網友。

Gary稍早在IG、微博宣布閃婚喜訊，表示「今天我和心愛的人簽訂了百年合約，我們不會單獨舉行婚禮，只是通過兩人的約定成為夫婦。」並透露對象是圈外人，甜蜜說道「我的靈魂被她吸引住了。」突如其來的消息，嚇到不少粉絲，「希望大家能為我們送上美好的祝福，我們會一直幸福下去。」

(中時電子報)