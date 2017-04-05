最具生命韌性團體 寶來人文協會獲國家永續發展獎

▲寶來人文協會帶領社區回饋，讓在地的耆老們免費體驗植物染。（工藝中心提供）

▲寶來人文協會輔導社區媽媽製作陶藝。（工藝中心提供）

▲寶來人文協會輔導社區落實生活中的工藝，用自己染的布佈置工作空間。（工藝中心提供）

經國立臺灣工藝研究發展中心列為工藝社區長期扶植計畫的高雄市寶來人文協會(原六龜寶來重建協會)，榮獲行政院國家永續發展委員會「105年國家永續發展獎‧民間團體類」殊榮，是全國唯一以工藝社區發展型態獲獎的單位，受獎者和輔導單位都同感與有榮焉。

工藝中心指出，寶來人文協會是來自莫拉克風災受創極深的地區，原本的觀光產業在風災過後滿目瘡痍，但當地居民並未被打倒，由執行長李婉玲奉獻自家土地作為社區集會所，開創了與別人不一樣的社區再出發之路。

另外還有位鹽釉燒工藝師，也是寶來窯主人李懷錦，是位外來的在地陶藝家，由於他喜歡寶來的人文風土，從台北遷至高雄六龜鄉寶來村，在這期間經歷3次天災都沒將他打倒，反倒他把所有時間奉獻給在地社區。

六龜寶來從溫泉、泛舟聞名的觀光勝地，轉眼變成滿目瘡痍的災區，工藝研究中心輔導寶來人文協會運用在地技藝，打造「檨仔腳文化共享空間」的地方特色工藝景觀意象。

同時透過居民自己動手做的經驗，傳達工坊空間的精神理念，也凝聚社區共同的記憶。同時在泥牆上方運用各式陶藝品作為裝飾，形成牆的特色和亮點，開啟社區工藝之學習之路。

多年來寶來社區從學習陶藝及染織工藝基本技巧至打造成為「寶來觀光工藝村」理想，而今蛻變為寶來文化工藝的「產製、展示、體驗及傳習」的工藝生活文化空間，讓更多人來認識新的寶來面貌，並吸引在地飯店的合作，共同為寶來創造新的故事，得獎實至名歸。

(中時)