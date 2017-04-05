全家就是我家！男進超商吃完就跑
22歲無業羅姓男子，自稱找不到工作肚子餓，日前前往貴陽街全家超商，隨手拿了1瓶綠豆沙飲料和1包洋芋片，大搖大擺走到休息區吃喝，再趁店員沒注意時轉身離開，5天後羅又前往超商，這次再度拿了1條巧克力打開就吃，又在休息區睡了2個小時，準備離開時，遭店員制止並報警逮人。
羅在警訊時沒有絲毫悔意，表示自己肚子餓才會拿東西吃，又說沒有適合的工作所以賺不到錢，店員另證稱，羅在警方趕到時，還曾企圖逃跑，警方訊後依竊盜罪將他移送法辦。
(中時)
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