全家就是我家！男進超商吃完就跑

羅姓男子大搖大擺走進超商，看到喜歡的東西就拿起來吃。（陳鴻偉翻攝）

羅在商品陳列架挑選巧克力，隨後拿到休息區食用。（陳鴻偉翻攝）

22歲無業羅姓男子，自稱找不到工作肚子餓，日前前往貴陽街全家超商，隨手拿了1瓶綠豆沙飲料和1包洋芋片，大搖大擺走到休息區吃喝，再趁店員沒注意時轉身離開，5天後羅又前往超商，這次再度拿了1條巧克力打開就吃，又在休息區睡了2個小時，準備離開時，遭店員制止並報警逮人。

羅在警訊時沒有絲毫悔意，表示自己肚子餓才會拿東西吃，又說沒有適合的工作所以賺不到錢，店員另證稱，羅在警方趕到時，還曾企圖逃跑，警方訊後依竊盜罪將他移送法辦。

(中時)