停格20年 耶誕賀卡跨黑潮找到主人

一封耶誕賀卡，流浪20年，近日跨越黑潮，在蘭嶼找到主人，勾起當年司馬庫斯的神木記憶。

「一封從1997開始流浪的信，終於從司馬庫斯來到了我的手上? 」，台東縣蘭嶼鄉椰油國小老師顏子矞，近日收到一封久來的問候，他激動的說「謝謝拉互依遲來的問候！下次不要再寫錯地址了」。

20幾年前顏子矞念輔仁大學時，在教會團契認識從新竹司馬庫斯到新莊就讀國中的拉互依，當時教會的大哥哥、大姊姊會對年幼的弟弟妹妹課輔，顏子矞因為念的是美術系，所以「只負責陪他們玩耍」。

顏子矞畢業後，離開教會的小朋友，拉戶依後來到嘉義農專，1997年的12月20日拉戶依忽然想起「大哥哥」，於是寄了一封耶誕節賀卡給顏子矞，但是這封信最近才送到顏子矞的手裡。

拉戶依說，當年信被退回，他捨不得丟掉，「希望能有一天能送到顏子矞哥哥的手裡」。未料，這封信一放就是20年，前幾天他整理房間時意外發現這封信，他原本要再次投寄，但顏子矞告訴他，剛好有朋友在司馬庫斯，請他帶到蘭嶼就可以了，「免得又被退信」。

拉戶依說，當年會被退信，是因為住址寫錯，他將「基隆路」寫成「基隆市」，他是從教會名冊裡抄來的住址，沒想到教會的住址是錯誤。

「真的很驚喜」，顏子矞說，2年前他在臉書上和拉戶依相遇，拉戶依攜家帶眷到蘭嶼玩，沒想到一眨眼「小弟弟已經長大了」，他很高興，拉戶依也回到故鄉傳承文化和母語。

顏子矞說，他對拉戶依最深刻的印象是「超人」。當年教會團契，他只負責「帶小朋友玩」，有一次大家和拉戶依回司馬庫斯，拉戶依帶他們去看部落內的巨木群，拉戶依才國中生，很厲害，就像超人一樣，有辦法在荒煙漫草中「壓」一條路，一群人最後只有他、拉戶依，和一位同學，3個人抵達現場，在最大棵的神木前拍照留念。

拉戶依說，他對顏子矞最深刻的印象，也是那次神木之旅，當時搭車到司馬庫斯，下車到他家，還要走2、3個小時，顏子矞就這樣和他一起走回家，讓他很感動。1060405

(中央社)