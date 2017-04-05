清明掃墓火燒山 高屏林班燒0.8公頃

清明連假的掃墓，造成林務局屏東林區管理處轄區高屏區多處發生森林火災，到5日還有林班地在悶燒，林管處動員約100人次救火員及直升機7架次滅火，林班地延燒了0.8公頃。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月5日

清明連假的掃墓，造成林務局屏東林區管理處轄區高屏區多處發生森林火災，到今天還有林班地在悶燒，林管處動員約100人次救火員及直升機7架次滅火，林班地延燒了0.8公頃。

屏東林管處轄管林地在高屏兩縣約20萬公頃，部分地區與公有墓地相鄰，連續假期間4月3日下午3時林管處就接獲通報高雄六龜區新威里原野地發生森林火災，到下午4時，高雄杉林區、燕巢區、下午5時屏東縣車城鄉都通報森林火警。

林管處人員疲於奔命滅火，除六龜區新威里國有林地森林火災外，其餘都在林管處及警消努力下，火災已於3日晚間控制熄滅，六龜區新威里國有林地森林火災因陡峭岩壁及夜晚來臨，4日才進行救火，總共動員約100人次救火員及直升機7架次滅火，林管處表示，只有刺竹或雜草等輕質燃料損失，沒造成林木損害。

林管處鼓勵民眾檢舉縱火，每案將發給新台幣10萬元以內之破案獎金，情節重大者，將提高至100萬元。1060405

(中央社)