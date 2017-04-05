為蘇花塞車解套 東服中心傳達地方聲音

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛今天說，蘇花公路最易造成塞車的南澳平交道，上方高架橋工程已進行，預計雙十連假啟用；大清水至崇德段需求，會將地方聲音傳達中央。

東部聯合服務中心下午回應花蓮縣長傅(山昆)萁上午召開記者會所提意見，有關前瞻基礎建設計畫，花東鐵路雙軌化即包括在內。此外基隆輕軌完成後也能釋出軌道運能給北迴線列車，這些都是與花蓮人生活息息相關的建設。

許傳盛表示，蘇花改將於今年開始分段通車，清明連假時因南澳平交道列車通過導致塞車問題，公路總局在平交道上方搭建高架橋的工程已進行中，高架橋起於南澳平交道前50公尺處，長度約600公尺且橫跨平交道，上月底已上梁，預計今年雙十連假前啟用，可大幅舒緩塞車狀況。

蘇花改未規劃的瓶頸路段，東服中心將爭取評估動工。

有關國發會執行前瞻基礎建設計畫時間較短的問題，許傳盛說，3天作業時間僅是了解各縣市概略的建設需求，而且各縣市的提報時間都是一樣的。目前特別條例預算法源正在立法院審查中，通過後即會進行細部預算編列作業。

若過去來不及提案，許傳盛說，前瞻基礎建設計畫還有一類「城鄉基礎建設補助」案，將補助各縣市推動城鄉建設，於4年內投入新台幣1372億元特別預算推動10類工程，包括至少新增4萬個停車位、完成1000里道路更新、中小學校修繕整建、開發在地型產業園區、原民部落營造等，未來將開放各縣市提案，只要有其必要且規劃完善，縣府仍有機會爭取中央補助。1060405

(中央社)