林佛兒去年底身體還很好 中風意外過世

印刻文學生活誌總編輯初安民今天證實，作家林佛兒過世，享壽77歲。初安民說，去年12月底才和林佛兒碰面，當時他身體還很健康，沒想到三天前他因中風突然過世，有點意外。

知名作家、「鹽分地帶文學」雙月刊總編輯林佛兒驚傳過世，享壽77歲。初安民今天接受中央社訪問時表示，去年12月底才見到林佛兒，當時他身體還很健康，沒想到因為中風，三天前突然過世，讓他很意外。

林佛兒1941年出生於台南佳里區，佳里興國小畢業就出來就業、自學。是台灣知名的詩人、小說家、雜誌編輯，以及出版人，被視為戰後鹽分地帶文學圈的重要作家。

林佛兒早期出版詩集「芒果園」，並以「島嶼謀殺案」著稱。1968年創辦林白出版社，並任發行人，1984年11月創辦「推理」雜誌，1991年創立加拿大華文寫作協會，並任首屆會長，目前經營「鹽分地帶文學」雙月刊。林佛兒的妻子李若鶯是高師大國文系教授退休。

林佛兒也曾任「皇冠」雜誌社、「王子」雜誌社編輯，並先後創辦、主編「仙人掌」雜誌、「火鳥」雜誌、「龍族」詩刊、「鹽」雜誌月刊、「臺灣詩季刊」。

初安民表示，林佛兒在是台灣推理小說的先驅，尤其在台灣類型小說不好做，林佛兒是少數把推理小說推到高峰的作家。

初安民指出，林佛兒的過世很意外，因為先前林佛兒還和他提到要計畫寫小說，已經在搜集資料，沒想到突然過世，很震驚。1060405

(中央社)