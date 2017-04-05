藍主席選舉領表首日 吳敦義郝龍斌領表

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中國國民黨今明兩天辦理黨主席選舉領表作業，今天共有前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌兩陣營領表；兩陣營對繳交1萬3322份黨員連署書都說有信心。

吳敦義今天上午委託競選總部總召集人曾永權代為領表，搶得頭香；曾永權說，一定會遵照黨中央公告的選舉辦法與規定，全力爭取認同與支持，連署已經到「收網階段」，情況踴躍。

郝龍斌下午在競選總部主委胡志強陪同下，前往黨中央領表。對於必須繳交1萬3322份黨員連署書，郝龍斌說，已經安全跨過連署門檻，非常有信心。

尋求連任的國民黨主席洪秀柱今天已請假參選，明天上午10時，將委由競選總部總幹事吳育仁代為領表；明天同一時間，前國民黨籍立委潘維剛也由競選總部總幹事高揚昇代為領表。

前國民黨副主席詹啟賢、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜明天上午10時，都將親自前往領表。

根據規劃，國民黨主席選舉4月5日到6日辦理領表，即日起連署到4月15日，4月17日至18日參選人登記，4月18日至20日審查連署人資格。

4月21日成立選監委員會並完成黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月1日至3日公告選舉人名冊，5月6日至19日是為期兩週的競選活動期間，5月20日投開票。1060405

(中央社)