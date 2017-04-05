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美日英聯手 共組防中新三角

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日本伊勢直升機護衛艦
美國與菲律賓2016年4月12日舉行聯合軍事演習時，日本海上自衛隊派遣近兩萬噸，形同輕型航母的直升機護衛艦伊勢艦前往靠泊蘇比克灣基地，引起各方矚目。（圖/日本海上自衛隊官網/中央社）
美國史塔森號飛彈驅逐艦
美國海軍與日本海上自衛隊3月10日舉行聯合演習時，美國史塔森號（USS Stethem，DDG-63）飛彈驅逐艦發射反潛火箭的畫面。（圖/美國海軍）

英國國防大臣法隆（Michael Fallon）2016年1月造訪美國駐日基地，站在美國「雷根號」（USS Ronald Reagan）航母的甲板上，談起華府對英、美、日「三方聯盟」的承諾。他當時說，三國將密切合作，以致力培養彼此的互動力。

《國家利益》（The National Interest）網指出，由於當時亞太穩定出現嚴重的問題，加上北京，華府與東京關係間面臨南海及東海緊張，因此這十分重要。

2016年10月20日，英美海軍與日本海上自衛隊在五角大廈簽署三方合作協議，以加強合作，進行更多聯合軍演與巡邏，而這為所謂的「共同理想戰略效果」（mutually desired strategic effects）制定了路線圖。

在不確定性與日俱增的世局下，愈來愈多國家循非傳統的方式合縱連橫。而所謂非傳統，是由於它們並非正式結盟，而是以非正式的安排，不斷擴大合作項目。從許多方面來說，這些不同區域的國家攜手合作，正反映出近年自由民主國家所面臨的複雜威脅。

由於英國啟動脫歐程序，與世界各地其他強權合作是十分重要的。如今日英軍事合作僅次於日美同盟，近年兩國明顯擴大了在防務上的合作。

自2015年以來，日英每年都舉行2+2安全合作會議，致力加強彼此的關係。而兩國外交與國防大臣都會出席這通常為期兩天的會議，以討論攸關雙方利益的問題。

而在2016年1月的2+2會議中，日英便確認，支持東海與南海公約。此外，雙方也表達了對北韓飛彈與核計畫的憂心。

而在今年1月的2+2會議中，日英則簽署了「物資勞務協助協定」（Acquisition and Cross-Servicing Agreement，ACSA），以加強雙方的防務後勤合作。根據這項協議，兩國軍隊除了從事人道救援與救災任務外，還可以進行海外聯合演習與維和行動，最後這將提升兩國軍隊的效率。

例如，英國加油機將能為日本軍機加油，而日本軍艦也能為英國軍艦加油。分析指出，ACSA其實是傳統軍隊終極合作的第一步。由於雙方不必再逐案簽署協議，因此大幅提升了未來合作的便利性。

(中時電子報)

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關鍵字：日本英國美國東海南海
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