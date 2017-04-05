善用專長開發APP 高中生獲親善大使獎

新民高中資料處理科學生林冠妤，善用自己所學專長，結合喜愛的志工服務工作，研發出協助銀髮族訓練腦力的APP遊戲，榮獲保德信青少年志工菁英獎「親善大使獎」，5月將赴美交流；就讀應用英文科的林苡萱則幫助護理之家長輩保養、化妝，獲頒「傑出志工獎」。

拿出自己研發的APP遊戲，裡面共有5大關卡，分別為記憶遊戲、圖形等，林冠妤說，因為阿嬤罹患帕金森氏症，腦力逐漸退化，為減緩其退化情況，開始蒐集相關資料，並與老師討論，希望善用課程所學知識、研發APP遊戲，協助刺激銀髮族的記憶與反應力。

前後花費1年時間，終於設計出符合需求的APP遊戲，參加保德信青少年志工菁英獎獲選「親善大使獎」，將於5月到華盛頓與世界各國的親善大使交流。就讀高三的林冠妤說，原本想考統測升學，為此考慮了一周，決定赴美、並透過技優管道升學，因為相當喜愛社會服務工作，希望選擇社工相關科系。

就讀新民高中應用英文科二年級的林苡萱目前累積社會服務時數達300多小時，她說，在服務老人的過程中，發現護理之家的長輩通常氣色較不好，為幫助他們走進人群，特別成立「銀髮彩妝志工隊」，每月到機構為他們保養、化妝，未來希望能走訪全台各地的安養機構，讓愛發揚。

林苡萱積極服務銀髮族，也獲保德信青少年志工菁英獎「傑出志工獎」。校方強調，該獎項是從全台5050名志工中選出30人為傑出志工，親善大使則是30人中選出2人，新民今年也連續第2年榮獲該獎「服務教育楷模獎」。

(中時)