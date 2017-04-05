亞太外僑學校無照施工 竹縣府再度會勘

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新竹縣政府人員５日上午再次至亞太外僑學校台科大校區會勘。（陳育賢攝）

亞太外僑學校在新竹縣竹北市台科大校區無照施工，縣府4日上午到場強制制止施工，未料業者下午2點又再動工，縣府5日上午再次前往會勘，確認現場沒有機具運作，針對業者違反契約內容利用假日施工，將依違反契約內容連續開罰，每次罰最高違約金10萬元。

(中時)