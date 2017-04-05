前幸福人壽董座鄧文聰 高院又裁定3.5億獲保

被控在海外質押公司資產掏空67億多元的前幸福人壽董事長鄧文聰，遭台北地院重判28年，案經上訴後，高院讓他具保遭最高法院撤銷，高院今日仍以鄧患有重度睡眠呼吸中止症可能猝死為由，讓他以3.5億元獲保，並限制住居、出境，每日到派出所報到，檢方不服裁定可抗告。

鄧文聰從2015年4月2日遭羈押至今，他以患有重度睡眠呼吸中止症為由，向高院聲請具保停止羈押，高院考量他的病情容易因夜間缺氣造成心血管收縮猝死，去年於看守所曾發作，經同舍收容人發覺急救並喚醒，始轉危為安，可見他病情確有危險性。

高院認為，鄧男羈押期間甚長，且本案尚有許多證據循司法互助程序向境外取證，回覆之日未可知，權衡國家刑事司法權的有效行使及鄧男健康狀況，裁定讓鄧文聰以3億5000萬元交保，並限制出境、出海，每日到北市敦南派出所報到。

檢不服提抗告，最高法院認為，鄧男雖有呼吸中止症狀，但經調查看守所的醫療體系可提供鄧男必要協助，若有需要再循戒護就醫方式治療即可，況且高院也曾裁定不准交保，在鄧的病情沒有加劇的情況下，高院竟作完全不同處分，有理由欠備的違誤。

此外，最高法院也指出，依台北地院判決認定，鄧男犯罪所得高達67億多元，扣除檢方追回款項仍有58億元在他手上，但高院裁定鄧的交保金只有3.5億，與犯罪金額相差懸殊，是否足以擔保他不會逃亡有待斟酌，因此撤銷交保，但高院今日仍依同樣理由讓鄧具保。

(中時)