日本神奈川科學論壇千人競賽 義大國際高中勇奪雙金
義大國際高中受邀參加日本「神奈川國際科學論壇Kanagawa International Science Forum（2017 KISF）」科展比賽，雙語部學生楊宇心、鄭元淳、黃琮閔，在李志成校長及指導教師劉育錚帶領下，於超過1,000人的激烈競爭中，脫穎而出，榮獲「傑出英文口頭報告」及「傑出英文海報製作報告」兩項大獎，在台日48所高校中一枝獨秀，勇奪雙金。
由日本科學技術振興機構(JST)推動的神奈川論壇(KISF)，邀請亞洲青年赴日交流參與科學競賽，義大國際高中連續兩年來受邀為台灣代表之一，曾於2016年參賽，就抱走唯一大獎，勇奪口頭報告組金牌，且2017年台日兩國參加的學校數更多，共有48所高校、105隊，超過1,000位中學師生共襄盛舉，競爭超激烈。
這項競賽，現場參賽學生需將自製的海報全程以英文發表及解說實驗內容，並用英文回答評審的問題，義大國際高中學生在歷經約七個月的準備，加上平時紮實的英文訓練，再次拿下競賽大獎，勇奪2017 KISF日本科展比賽雙料冠軍！
義大國際高中長期推動英語教學與科學教育，2010年6月學校通過IB國際文憑組織的「初等教育課程」(PYP)及「高中教育課程」(DP)課程認證，2011年5月通過「中等教育課程」(MYP)課程認證，現今是全台灣第一所同時擁有DP、MYP及PYP國際認證的學校。學生楊宇心：「平常在學校有很多英文報告和上台的機會，培養了我能自信地在國際場合表達，這次台日交流，更擴大了我的視野。」
(工商)
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