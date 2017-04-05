家扶中心苑裡起厝仍缺經費　義賣T恤募款

苗栗家扶中心志工媽媽掏腰包購買家扶義賣的愛心T恤，呼籲社會大眾發揮愛心，買T恤協助家扶募款。（黎薇攝）

苗栗家扶中心委託廠商自製愛心T恤義賣，胸前圖案漏掉的一塊拼圖，需要有愛心人士協助拼上。（黎薇攝）

家扶中心在苗栗服務47年，先後在苗栗市、竹南鎮設立服務據點，有感於通苑地區在地兒少福務需求，在社會大眾支持下去年6月購地「起厝」，預計今年完成建館計畫，興建經費及添購設備仍需龐大資金，家扶自製「我在這裡分享愛」愛心T恤義賣，希望社會大眾發揮愛心，協助家扶募款。

家扶中心志工媽媽自掏腰包購買家扶愛心T恤，在園遊會上協助義賣商品，也不忘推銷愛心T恤。灰色底的T恤胸前圖案是一個家，印有「I AM HERE」字樣，但家的左下角漏了一塊拼圖，需要愛心人士協助拼上。

家扶中心2年多前在苑裡鎮天下路租屋，就近提供通苑地區家庭弱勢兒少、家庭經濟及兒少保護等社會福利服務。社工回想，一名歷經多年親子緊張關係的單親新住民媽媽到苑裡服務處，向社工員說「還好家扶來苑裡設點，給我們更多、更直接的無形力量」，不僅肯定家扶服務，也加重責任。

在縣府及社會大眾支持下，家扶中心在苑裡鎮順利完成購地及新廳舍規畫，地坪194坪的苑裡辦事處去年6月動土起厝，預計今年完成建館，規畫親子廚房、電腦教室及團體活動空間等設施，提供弱勢團體與社區家庭使用。

家扶中心主任湯鳳琴說，新建辦事處工程土地加館舍興建經費共需7千多萬元，目前資金仍有缺口，家扶透過將義賣愛心T恤等方式積極募款，可到苗栗家扶中心購買 037-461234。

(中時)