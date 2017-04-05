練到手起泡 青年高中奪全國音樂賽冠軍

青年高中音樂科打擊樂團參加全國學生音樂比賽，連續5年奪下特優第一名殊榮，學生凱旋返校，獲得熱烈歡迎。(翻攝照片)

青年高中音樂科打擊樂團參加全國學生音樂比賽，連續第5年奪下特優第一名殊榮，學生們凱旋返校，獲得熱烈歡迎！校方強調，音樂科打擊團為達完美演出，連假日都到學校進行魔鬼訓練，團員們練到手掌、手指起水泡，終於獲得甜美的果實。

校方指出，這次參賽團員中，對就讀高一的盧苡儒蘭說是一大挑戰，學琴時間不長的她抱持著對音樂的熱情，堅持比別的同學還要更用心更努力，從開始一口氣要背4張譜的壓力、到後來得花許多時間練習，每一步走得艱辛。

盧苡儒則說，練習的時間長了，漸漸會想要找藉口逃避，但看到學長姐們都沒有喊累，覺得自己更沒有理由喊累，只能埋頭撐下去，還常常幫自己打氣，告訴自己「要把握第一次為音樂科爭取榮耀的機會」。

團員林郁婷說，參加團練後才體會到，打擊團不只是個簡單的合奏團，身體的律動也可以是影響演出的重要因素之一，這個認知使得主修小提琴的她受益良多，也真心感謝學校師長孜孜不倦的教導。

(中時)