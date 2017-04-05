草屯女子欲跳河自殺 警民合力勸阻救回
南投草屯鎮昨（4）日晚間有位女子欲跳河自殺，經路過民眾發現，勸阻後報案，中正派出所2員警火速前往，合力將他拉下，安撫勸阻後，通知家屬並通報救護車協助，在警民合力下，順利化解憾事發生，並挽回謝姓女子一命，在地方傳為佳話。
草屯警分局指出，昨晚間草屯警方接獲報案，縣市交界烏溪橋上有名女子坐在橋墩上，欲行自殺，路過機車騎士見狀報警，中正所員警白志淋、林尚融2人前往搭救，驚險時刻順利將他從橋墩抱下來，警民合作順利阻止化解憾事發生。
警方說，當時該女子情緒激動、喃喃自語，員警與民眾也極力安撫勸說，並通知救護車到現場準備送醫。經查出身份後，立即通知家屬吳夫到場協助安撫情緒。因該女有精神病史可能是受刺激病情發作，才有尋短念頭，事後在多人協助下，家屬陪同返回住家，員警也建議家屬應盡速就醫，以免病情延誤。
警方呼籲國人，家中有重症疾病家屬，應隨時陪伴觀察親人舉止並尋求專業醫生治療，避免獨處注意情緒變化，遇瓶頸可尋求生命線、1995、社福等單位協助，珍惜愛護生命。
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