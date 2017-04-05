「旅程，印象臺三線經典攝影展」台中場巡展開幕
客家委員會主委李永得5日前往台中文化創意產業園區衡道堂，主持「旅程，印象臺三線經典攝影展」台中場巡展開幕式！李永得期能透過本次攝影展，讓更多人感受客家文化及臺三線的質樸之美，也歡迎大家一同到臺三線體驗獨特的人文風情。
李永得表示，攝影展是一個媒介，可以將傳統的客家歷史文化資產保留下來，讓現今的年輕人能了解臺三線的客家人是如何生活，對於拓展其他族群文化交流也有很大的幫助。
李永得說，臺三線陸續在蛻變中，很多年輕人願意回自己家鄉打拼，進而吸引越來越多年輕人願意到臺三線用自己的方式過生活；未來會針對客家歷史文化資產還有社區創作及產業，一步步努力推動，歡迎大家一同到臺三線觀光旅遊，用慢遊慢行的方式體驗臺三線人文風情。
「旅程，印象臺三線經典攝影展」臺中場巡展，自5日起至4月23日止，於台中文化創意產業園區衡道堂多功能空間展出，4月28日起將移展至新竹；有別於過去影像作品的展示方式，以臺三線的「旅程」為主題，跨越年代、產業、地域或個別攝影家的分類，整體以「旅程」意象為概念展出。
臺三線為貫穿南北的內山公路，途經桃園、新竹、苗栗及臺中一帶的客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶！攝影展以客籍攝影家鄧南光、邱德雲、謝其煚、李湞吉、葉裁、梁國龍、陳雲錦、李增昌及吳金榮等人作品；結合客籍詩人/文學家詹冰、杜潘芳格、鍾肇政、李喬、張芳慈、劉慧真等人的文學描繪呈現地方精神，希望透過客籍攝影家之眼及客籍文學家之筆，帶領民眾重新認識臺三線上的客家風情。
(中時)
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