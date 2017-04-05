女兒家教問題 小S出庭作證
補習班業者指控一名離職的女老師，把客戶（學生）「拉走」，其中一人更是藝人小S徐熙娣的女兒，憤而提告背信；台北地檢署傳喚小S等人出庭作證，此案近日偵結，對女老師做出不起訴處分。
判決書指出，補習班業者主張，小S的女兒在民國102年9月初，因私人因素停止補習並要求補習班指派家教；補習班指派這名女老師和小S聯繫，但她竟然基於自己的不法利益，私自接下家教工作。
此外，女老師涉嫌於103年12月，在補習班內向多名學生家長鼓吹，要求學生家長不要讓孩子在這個補習班補習，自己離職後會另選地點替學生補習，可以轉到她那裡。
補習班認為權益受損，因此向地檢署提告該名老師涉犯背信罪。
這名女老師稱，補習班沒有請她去聯繫小S，有關於家教的事宜，也沒有主動聯絡小S和她的婆婆，自己是在103年4月才去小S家裡擔任家教；她有跟家長們說要離職，但沒有要求學生要一起離開。
包括小S在內，檢察官傳喚多名家長出庭作證；他們說，知道女老師要離職，但她沒有鼓吹要把孩子帶離補習班；也有人說，因為教育理念不合才離開補習班，事後並未讓女老師幫孩子補習。
小S說，不清楚孩子離開補習班後，有沒有要安排家教，因為這都是婆婆處理，只記得女老師是來陪孩子做勞作、串珠珠，但後來發現會送孩子禮物，覺得這樣不好才停掉。
小S的婆婆則說，孩子要離開補習班時，並未跟補習班說要請家教，是女老師自己說她是媳婦的粉絲，可以來幫忙陪孩子；然而，她發現女老師只是陪孩子玩、沒教孩子念書，還用玩具討好孩子，所以過沒多久就沒請這名女老師了。
檢察官根據上述證詞，認為林女雖有擔任小S女兒的家教，但頂多是作勞作和玩耍，不是教導數學或珠心算等科目，與補習班上課內容無關等，難認其有何背信可言，因此對這名女老師做出不起訴處分。1060405
(中央社)
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