新南向 總統：活絡與各國公民社會關係

政府推動新南向政策，總統蔡英文今天說，很多方面需要地方政府做靈活城市外交跟結合地方產業；她也請相關單位創新地規劃機制和合作網絡，活絡台灣與各國公民社會的夥伴關係。

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請總統府資政蕭新煌和政治大學東南亞研究中心執行長楊昊專案報告「新南向政策策略建議：願景與藍圖」。

民進黨發言人王閔生會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取專案報告後的裁示。蔡總統指出，新南向政策是國家層級的重大政策，這個政策的啟動對國家發展與區域參與都別具意義。

總統指出，各部會到現在都做了一些事情，在這段時間之後，要盤點這幾個月來的努力，有達到哪些成果，同時也再檢視一遍在執行的過程中，缺了哪些面向；今天的報告確實提到一些在前階段規劃新南向政策裡面沒有特別去思考的方向，她也請行政單位把今天報告做為政策制定的重要參考，並儘速研擬具體的行動方案。

對於報告中建議民進黨要更強化政黨外交的責任，蔡總統覺得很有意義。她說，台灣民主價值的推廣、協助海外台商組織網絡，黨都應該要有更重要的使命感，做為執政黨，民進黨應該是責無旁貸。

蔡總統並提到，中常委高志鵬和林佳龍提到國會外交和地方政府所扮演的角色，她覺得都非常的重要，除了國會本身和新南向國家的連結之外，她也希望行政部門可以跟國會有更強的溝通跟連結；至於地方政府，確實很多方面，需要地方政府做靈活的城市外交跟結合地方產業，並與中央協力，強化整體實踐南向的能量。

她說，這個報告也特別點出來民間、公民社會可以扮演的角色，也請相關單位能夠更創新地規劃這些機制、合作網絡，活絡台灣與各國公民社會的夥伴關係。

據了解，嘉義縣長張花冠提到新南向政策的目標國家，人口等同一個中國大陸市場，因此很重要；中常委鄭宏輝則建議可以成立新南向政策的基金會。1060405

(中央社)