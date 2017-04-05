賀一航大腸癌6年 抗癌首重心態不要怕
60歲藝人賀一航6年前確診罹患大腸癌，開刀後沒化療，憑意志力和調整心態抗癌，他在節目「大腦先生」說，「人的心態很重要，就是你不要去怕它」。
出道30多年的賀一航，早期與藝人豬哥亮搭檔主持歌廳秀，去年以電視劇「長不大的爸爸」獲第51屆電視金鐘獎戲劇節目最佳男配角獎。經歷人生大起大落，負債千萬、欠稅被管束及面對癌症治療等，賀一航個性隨性、處之泰然。
日前賀一航參加由藝人胡瓜、唐綺陽（唐立淇）主持的「大腦先生」，節目心理專家分析賀一航一路走來就是靠「60分哲學」的處事態度。
賀一航6年前被診斷罹患大腸癌第3期，憑意志力和調整心態抗癌，他說，人的心態很重要，就是不要怕它，「因為癌細胞跟好細胞是共存的嘛，你就是跟它好好地共存這樣子」。罹癌也讓他反思以前生活可能太糜爛或不注重健康，才搞壞身體。
專家分析賀一航是專情、非常愛老婆的人，合作新戲「酸甜之味」的演員林予晞說，每次拍戲賀一航老婆Judy都陪在身邊，就像「神鵰俠侶」般成雙成對出現。
最後賀一航在節目上向認識7年、結婚6年的老婆感性告白表示，老婆讓他的生命轉變，「因為她讓我重新找回到原來的自己」，也透露老婆對他很嚴厲，但坦承是自己劣根性太重，需要受到嚴厲對待。1060405
(中央社)
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