規模6.1強震襲伊朗東北 至少已釀1死4傷

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伊朗北部鄰近什葉派穆斯林聖城麥什赫德市地區今天發生規模6.1強震，目前已知1人喪生，至少4人受傷。隨後又發生十多個餘震，使得許多民眾不敢返家。

路透社報導，美國地質調查所（USGS）指出這次強震規模達6.1，發生在麥什赫德（Mashhad）東南東76公里，深度33公里。

當地政府透過國營電視台表示，這次地震發生在當地時間早上10時39分，撼動廣大地區。美聯社報導，接近震央的偏遠山區塞菲德尚（Sefid Sang）區至少4個村莊受損。

伊朗通訊社（IRNA）報導，急救部門發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）表示，地震恐會在村莊及小城鎮內造成嚴重死傷。他還說，紅新月會和急救服務已前往地震地區。

紅新月會人員告訴伊朗國營媒體，法里曼市（Fariman）鄰近村莊已有1人喪生，且至少有4人受傷。

社群媒體上照片顯示，街道與建築出現嚴重裂痕，根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，受地震影響，部份地區電話線路中斷。

當地居民在媒體報導及推特上表示，他們後續又感受到十幾個餘震，若干居民因此不敢回到家中。（譯者：中央社廖禹揚）1060405

(中央社)