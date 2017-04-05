祭祖不燒紙錢 台南以功代金善款破百萬
台南市政府環保局推動清明祭祖「以功代金」政策，鼓勵民眾不燒紙錢，改把買紙錢的花費捐出來做功德；今年捐款首度突破百萬元大關，各社福團體共收到新台幣121萬元。
台南市環保局指出，2011年開始在兩處示範點推動「以功代金」政策；當年收到共7萬多元捐款，之後收到的捐款金額逐年增加。今年3月25日至4月4日的清明掃墓期間，共有8家社福團體在32處公、私立納骨塔設攤；收到2331筆、共121萬元捐款，比去年成長23%。
台南市環保局指出，若以每100元可購買2.2公斤紙錢換算，今年約可減燒26.6公噸紙錢，對環境保護、空氣品質的改善有相當程度的幫助。
台南市環保局指出，除了以功代金政策，推行多年的紙錢集中燒、紙錢減量政策，今年共有36處納骨塔參與，比去年增加6處；紙錢載運量240.19公噸，比去年減少約10.06公噸。
台南市環保局指出，市民已漸漸能接受紙錢減燒、誠心不變；並將過去燃燒紙錢祭祖，逐漸轉變為扶助弱勢族群兼顧環保做功德的觀念。環保局將持續推動紙錢集中燒及以功代金政策，請民眾將紙錢交由環保局集中燃燒，減輕霾害，落實低碳城市的目標。1060405
(中央社)
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