立院共識 促轉條例4月底前二次協商
立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商促轉條例草案達成共識，4月20日前提出黨版修正動議交立法院司法及法制委員會，4月底前進行第二次協商。
蘇嘉全下午召集朝野黨團幹部協商促進轉型正義條例草案（簡稱促轉條例草案），行政院秘書長陳美伶、不當黨產處理委員會主任委員顧立雄等相關部會官員列席。
經過討論後，蘇嘉全要求各黨團提出黨版修正版本，有文字做為基礎，朝野比較好協商。
國民黨團總召集人廖國棟建議1個月提出，民進黨團總召集人柯建銘對於晚到的廖國棟表示，不能一來就讓朝野協商先前的討論「糊掉」，民進黨團採取「策略性的忍耐是有限度的」，後來蘇嘉全裁示兩週，4月20前朝野黨團提出黨版修正案，朝野黨團現場簽署協商結論。1060405
(中央社)
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