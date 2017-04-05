汽車撞死機車騎士 疑違規迴轉惹禍

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高雄市鳳山區自由路4日深夜發生一起死亡車禍，尤姓機車騎士與1輛疑因違規迴轉的自小客車發生碰撞後倒地，因傷重5日不治，肇事原因警方釐清調查中。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月5日

高雄市鳳山區自由路昨天深夜發生一起死亡車禍，尤姓機車騎士與一輛疑因違規迴轉的自小客車發生碰撞後倒地，因傷重今天凌晨不治，肇事原因警方釐清調查中。

鳳山警分局說，67歲的黃姓男子昨天深夜11時餘駕駛自小客車行駛鳳山自由路，接近平等路口時，突然跨越雙黃線迴轉，同方向行駛在後的尤姓男子騎乘機車煞車不及撞上，尤姓機車騎士當場人車倒地，經送醫急救仍傷重不治。

警方表示，黃姓駕駛和尤姓騎士雙方都沒有酒精反應，將進一步釐清肇事原因，以及肇事責任歸屬。1060405

(中央社)