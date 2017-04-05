遭汽車撞飛 騎士命大輕傷

高雄市前鎮區昨天深夜發生一起離奇車禍，黃姓男子騎機車疑因路口未減速遭汽車撞飛，機車被撞得面目全非，但黃男僅手腳擦傷，送醫後今天已出院。

這起車禍發生在昨天深夜11時左右，黃姓男子沿興旺路行駛至興仁路口，和興仁路上一輛由林姓男子駕駛的汽車發生碰撞。因撞擊力大，黃男當場被撞飛倒地，機車也嚴重毀損，零件散落一地。

警方表示，事發當時路口分別為閃紅燈、閃黃燈狀態，雙方疑未減速禮讓導致車禍發生。兩人皆無酒駕，受傷騎士黃男的手腳擦傷，經送醫治療後也已出院休養。1060405

(中央社)