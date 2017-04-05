六四下台遭軟禁至身亡 傳趙紫陽可下葬
六四事件前曾到天安門廣場慰問學生，而被視為支持動亂份子，遭到中共當局軟禁15年後過世的中共前總書記趙紫陽，在離世12年後，傳出北京當局同意讓他入土為安，墓址可能在十九大後確定。
1989年，北京爆發學生運動，時任中共總書記的趙紫陽因為同情學生和反對武力鎮壓，招致包括鄧小平、陳雲等中共高層的不滿，被免去黨內外一切職務，並被軟禁在北京富強胡同，度過生命中最後15年，直至2005年1月逝世。
綜合香港蘋果日報等港媒報導，趙紫陽兒子趙二軍表示，曾和中共中央辦公廳就趙紫陽夫婦骨灰合葬的問題協商。北京當局同意以平民百姓方式由趙家尋覓地點安葬，費用自理，但不得進入中共革命公墓八寶山。
不過，由於中共將在秋天召開第19次全國代表大會，最快可能要到2018年4、5月才能確定墓址。趙紫陽離世12年後，終於能入土為安。
不光是安葬問題終於得解，報導指出，清明節當天，大批民眾湧入趙紫陽生前被軟禁的富強胡同6號，祭奠這位拒絕鎮壓學生的前國家領導人。僅管北京當局仍按慣例進行控制，但行為較為收斂，並未扣押前往祭奠的維權人士。
前往祭奠的上海維權人士程玉蘭表示，前往祭奠的民眾人數相當多。他們一行12人進入趙家，祭拜趙紫陽外，也和趙二軍等人接受外媒採訪。1060405
(中央社)
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