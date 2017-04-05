MLB》年薪10億! 大聯盟年薪居冠是他
大聯盟平均年薪連13年創新高，洛杉磯道奇隊王牌、同時是新球季開幕戰先發柯蕭(Clayton Kershaw)，以年薪3300萬美金(約新台幣10.08億元)，連兩年稱霸聯盟年薪最高球員。
現年29歲的柯蕭，2014年與道奇隊2014年簽下7年2.15億美金巨約，今年以年薪3300萬美金稱霸群雄，不過合約中附帶逃脫條款，2018年季外可跳脫合約投入自由市場拚身價。柯蕭自2011年連6年入選明星賽，3度獲投手最高榮譽賽揚獎殊榮，去年奪12勝4負，今年開幕戰主投7局飆8K，首場先發就開紅盤，為新球季寫下好彩頭。
大聯盟今年平均年薪為447萬美金，較去年的440萬美金漲幅約1.6趴，連13年都創新高，團隊薪資最高的仍是「新邪惡帝國」，道奇隊今年的團隊薪資2.35億美金，若只算開季25人名單為1.88億美金(約新台幣57.42億元)，皆在全聯盟居冠。
根據統計，今年平均年薪前10高投手就強佔7名，包括柯蕭的前隊友、響尾蛇隊 「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)、紅襪賽揚強投普萊斯(David Price )各以3190萬美金以及3000萬美金分佔2、3名，老虎隊「三冠王」米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera），則以年薪2800萬美金在全聯盟野手居冠。
(中時電子報)
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