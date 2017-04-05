韓籍正妹掉手機 警方追計程車牌尋回
韓國籍來台旅遊的朴姓女子，3日前往中正紀念堂參觀後，搭計程車前往東門捷運站，過程中將手機遇留在車上，因人生地不熟十分著急，最後前往中正二分局南昌所報案。
員警黃仕奇受理後，以英文和朴溝通，了解大致狀況後，從中正紀念堂循線調閱監視器，循線查知朴女搭乘的計程車車牌，最後聯繫上該車運將，對方表示還在上班，會在3日傍晚送回手機。
朴女後來在警局等到對方送來的手機，對員警、運將的熱心協助十分激感激，不斷用英語道謝，離開時還要求和黃仕奇合照留念，表示自己原本不抱期望，沒想到一下子就能找回來，大讚台灣警察的效率和服務。
中正第二分局也呼籲民眾，若擔心手機遺失，可前往台北市警察局網站，申辦「手機序號建檔」服務，以供失竊或遺失時得以追查，有助尋回失物及發還作業。
(中時)
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